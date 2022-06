Klanten van modezaak Bastiaanse Menshop vertelden álles aan José (1956-2022)

Je wist dat het kon gebeuren, maar het kwam toch als een verrassing. Het was tijdens een golftoernooi in het Zwitserse Crans-Montana, waarbij Nederland tegen Zwitserland speelde. Bij de opening waren honderdvijftig aanwezigen, onder wie José Bastiaanse. Ineens stond José op, vroeg om de microfoon en sprak en plein public in vloeiend Frans haar dank uit naar de organisatie. Vervolgens ging ze over op het Nederlands en spoorde al haar aanwezige landgenoten aan het Wilhelmus te zingen.



Overal kon José het woord nemen. Dat zou ze later ook doen bij een informatiebijeenkomst over kanker. Daar sprak ze zonder gêne over haar eigen situatie. Nergens was ze verlegen. Op verjaardagen waar ze niemand kende, had ze razendsnel een boeiend gesprek.