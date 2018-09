Klein jongetje valt uit flat in Kanaleneiland; 'geen misdrijf'

Stichtse Vecht duikt in de Vecht; al 3 ton voor kankeron­der­zoek

16:05 Heel Stichtse Vecht liep vanmiddag uit voor Swim to Fight Cancer, honderden inwoners sprongen in de Vecht achter park Boom & Bosch om geld bij elkaar te zwemmen voor de strijd tegen de slopende ziekte. Want iedereen heeft er direct of indirect mee te maken gehad. De teller stond zondagmiddag op drie ton.