Kleindochter van Johan en Jannigje uit de oorlog meldt zich: ‘Krijg nou wat, die man lijkt precies op m’n opa’

Wie de persoonsbewijzen uit de oorlog, die afgelopen week werden gevonden onder een viaduct in IJsselstein, daar heeft neergelegd is nog steeds onduidelijk. Maar voor één persoon was het artikel over de identiteitsbewijzen afgelopen dinsdag best even schrikken. ,,Waarom staan mijn opa en oma ineens in de krant?”