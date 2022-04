Kleine Fedde (6) heeft zeldzame ziekte: hij kan niet praten, zit in een rolstoel en eet via een sonde

Fedde Renkens is 6 jaar oud en heeft een zeldzame ziekte, waardoor hij niet kan praten en afhankelijk is van een rolstoel. Vervoer naar school, ziekenhuis, of familiebezoek is een onmogelijke opgave geworden. Daarom vragen zijn ouders nu om hulp.