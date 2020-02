Kleine kamers, slecht onderhoud: zo buitte Betty Chang jarenlang huurders uit

Plotseling genezen? Op het nippertje gered..? Als u ook een wonder hebt meegemaakt, laat het ons dan weten

7:18 Gelooft u in wonderen? Heeft u zelf wel eens een wonder meegemaakt? Of kent u een verhaal van iemand uit uw naaste omgeving in Utrecht dat ieders voorstellingsvermogen te boven gaat? Laat het ons weten!