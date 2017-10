Kleine kans op festivals na overname Vliegbasis Soesterberg

Een gedetailleerde toekomstvisie voor de voormalige vliegbasis, die de provincie Utrecht voor 4,7 miljoen aan het Utrechts Landschap verkoopt, ligt er op dit moment niet. Vooralsnog wordt het huidige beleid voortgezet: beheer van de natuur en het cultureel erfgoed. "We moeten ons nog beraden op de vraag wat we willen toestaan qua evenementen en festivals'', zegt woordvoerer Maarten den Hartigh desgevraagd. "We zitten nu midden in de overdracht, daar hebben we ons nog niet zo mee bezig gehouden. Maar het heeft momenteel niet onze prioriteit.'' Op de vraag of de opbrengst van festivals en evenementen kan bijdragen aan meer inkomsten voor het onderhoud, moet hij dan ook het antwoord schuldig blijven. "Feit is wel dat we ook voor de jaarlijkse exploitatie van de vliegbasis nodig hebben. We gaan dan ook door met onze fondsenwerving. Er is veel geld nodig, ook voor het behoud van de militaire gebouwen op het terrein.'' Prioriteit heeft het natuurbeheer, dat het Utrechts Landschap al sinds 2009 voor de provincie uitvoert. Daarbij staat het vergroten van de biodiversiteit voorop. Variatie In de praktijk betekent dat dat er gezorgd wordt voor een grotere variatie dan nu. Grasland langs de startbaan wordt kortgehouden voor de veldleeuwerik. Bomen worden hier en daar gekapt om open gebieden te creëren waar jonge bomen en planten kunnen groeien. Heidegebiedjes worden in stand gehouden onder meer met gebruik van schapen. Natuurontwikkeling en rust worden vooral voor het noordelijke bosgebied belangrijk gevonden. Dat betekent dat de recreant niet overal mag komen en dat verandert door de overname niet. "Het blijft lastig daarin een balans te vinden'', zegt Den Hartigh.

De aankoop van Park Vliegbasis Soesterberg is de grootste in de geschiedenis van het 90-jarige Utrechts Landschap.



"We mogen de voormalige vliegbasis voor de eeuwigheid beschermen en dat vinden we een hele eer'', zegt woordvoerder Maarten den Hartigh. "We pronken daarmee.''



Volgens hem is er in het algemeen onder het grote publiek veel begrip voor het feit dat de vliegbasis niet geheel opengaat voor de liefhebber. Een beperkt aantal fiets- en wandelpaden zijn toegankelijk en wie meer wil zien, moet met een gids mee. De oorspronkelijke wens van politici in Soest en Zeist in 2008 om alle hekken te hebben verwijderd, is al lang buiten beeld.



De drie ingangen (Verlengde Paltzerweg, Hertenlaan en achter landgoed De Paltz) blijven wel open, maar na zonsondergang mag daar niemand komen. De hoofdstartbaan, een van de grootste attracties van Park Vliegbasis Soesterberg, blijft gesloten in het broedseizoen tussen 15 maart en 15 augustus.



"We vinden het opvallend dat maar weinig kritiek daarop komt'', zegt Den Hartigh. "Mensen hebben veel begrip voor het belang van de natuur.'' Langs de landingsbaan broeden veel veldleeuweriken in het schrale grasland.



Proces

Dat het Utrechts Landschap de nieuwe eigenaar wordt, is nog even onzeker geweest. Vorig jaar nog spanden twee particulieren een proces aan, omdat ze vonden dat de provincie niet exclusief mocht onderhandelen met het Landschap. Al in 2011 lag er een overeenkomst waarin gesproken werd over overname.



Maar vanaf 2014 geldt dat bij doorverkoop van grond een openbare aanbesteding plaatsvindt, betoogden de twee partijen.



In dit geval mocht Utrecht een uitzondering maken, omdat 'er al heel lang sprake is van een intentie en toegezegde overdracht van het park aan het Utrechts Landschap'.