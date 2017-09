Kleine kliko? Dan krijg je korting in Lopik

Lopik werkte al met verschillende tarieven, maar wil de inwoners een extra financiële prikkel geven om het (nog) beter te doen. Burgemeester en wethouders stellen dit voor aan de gemeenteraad, die later deze maand een besluit neemt. De reden is dat Lopik nog niet helemaal op schema ligt om de doelstelling van de overheid te halen: in 2020 maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Het gemiddelde in Lopik is nu 140 kilo.

Bij een deel van de Lopikse huishoudens zit nog steeds veel pmd (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons) bij het restafval, terwijl hier aparte containers voor zijn. Ook gaat er nog relatief veel gft (etensresten, groente- en fruitafval) in de grijze container in plaats van in de bruine.

Wethouder Gerrit Spelt: „We denken dat mensen die nu nog een kliko van 240 liter hebben, het gemak laten overheersen. De best presterende huishoudens zitten nu op 60 kilo per jaar.„

Maximaal 40 liter

Elk huishouden betaalt een vast bedrag van 100 euro per jaar voor het afvoeren en verwerken van zijn huisvuil. Wie erin slaagt zijn driewekelijkse hoeveelheid restafval te beperken tot de kleinste kliko van 40 liter, betaalt straks niets extra (nu nog 13,82). Ook de inwoners met een container van 80 of 140 liter zijn volgend jaar goedkoper uit, terwijl de tarieven vanaf 180 liter verder oplopen naarmate de kliko groter is.

„Als er geen bijzondere omstandigheden zijn, zoals luiers of incontinentiemateriaal, zou een bak van 80 liter voor een gezin van vier personen het gemiddelde moeten zijn”, zegt Spelt. „Dat is nu 180. Voorheen was het 240, dus we gaan de goede kant op.”