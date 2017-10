Kleine, stille windmolen kan helpen De Bilt energieneutraal te maken

Vrijdag 6 oktober Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

7:01 Waarom blijven sommige liedjes in het hoofd hangen? Of wat gebeurt er in het brein als je muziek luistert? Tijdens de Nacht van de Wetenschap vandaag in onder meer de Utrechtse bibliotheek aan de Oudegracht nemen onderzoekers vanaf 22.00 uur het publiek mee op een muzikale reis door de wetenschap. De Nacht is onderdeel van het Weekend van de Wetenschap en wordt georganiseerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in samenwerking met de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en ZonMw.