Kleine uitgevers en bijzondere boeken bij Nieuwe Boekenbeurs

Wie de bestsellers al uit heeft en op zoek is naar iets bijzonders, kan op 23 september terecht bij de Nieuwe Boekenbeurs. Veertig zelfstandige uitgevers verkopen daar een selectie van hun titels. „Het is eigenlijk een ééndaagse boekenwinkel. Iedereen kan er terecht.”

De Vereniging van Zelfstandige Uitgevers (VZU) organiseert het evenement om zelfstandige uitgevers een podium te geven voor wat ze zelf omschrijven als bijzondere boeken. De eerste editie vond vorig jaar plaats. De beurs heette toen nog ‘Andere uitgevers, bijzondere boeken’, maar die naam lag niet zo lekker in de mond. Dit jaar is de beurs terug als ‘Nieuwe Boekenbeurs’. „Vorig jaar was geslaagd, dus we maken er een traditie van”, vertelt Thys VerLoren van Themaat (63), voorzitter van de Vereniging van Zelfstandige Uitgevers.

De Nieuwe Boekenbeurs is dus een beurs voor bijzondere boeken en kleine uitgevers. Wat houdt dat precies in?

„Het is eigenlijk een ééndaagse boekenwinkel. Iedereen kan er terecht. De boeken zijn net zo toegankelijk als boeken uit de boekenwinkel. Het zijn boeken gericht op het gewone publiek. Boekenwinkels krijgen zoveel boeken aangeboden dat de kleine uitgevers er vaak niet tussen komen; ze moeten streng selecteren. Dat betekent niet dat de boeken van kleine uitgevers van mindere kwaliteit zijn, ze hebben alleen moeite met het vinden van een podium. De Vereniging van Zelfstandige Uitgevers biedt ze dat podium met de Nieuwe Boekenbeurs.”

Hoe houden deze kleine uitgevers het hoofd boven water als ze overgeslagen worden door de boekenwinkels?

„De uitgevers zijn geen grote organisaties die alleen maar op winst uit zijn. Ze weten dat het geen vetpot is, maar ze hebben liefde en passie voor het vak. En door de komst van online platformen hebben de uitgevers meer mogelijkheden om hun boeken aan de man te brengen. Veel boeken die niet in de Bruna liggen staan bijvoorbeeld wel op bol.com.”

Zijn de boeken van de kleine uitgevers net zo duur als boeken in gewone boekenwinkels?

„Qua prijs verschilt het niet veel met gewone boekenwinkels, maar er zijn wel her en der aanbiedingen. Bijvoorbeeld voor boeken die ouder zijn dan een jaar.”

Hoe groot is het aanbod?

„Op de beurs staan zo’n veertig uitgevers met elk één of twee tafels tot hun beschikking. De uitgevers hebben vaak een eigen specialisatie. We hebben een aantal uitgevers die alleen kinderboeken verkopen, of alleen reisboeken. Deze uitgevers samen hebben dus een groot en verschillend aanbod. Ze verkopen alleen vers uitgegeven boeken, dus oude edities van Bertolt Brecht of Charles Dickens vind je er niet. Naast de boeken hebben we ook een klein orkest en een aantal boekpresentaties van uitgevers en auteurs.”