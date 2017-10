Kleinschalige camperlocaties lokken Duitse toeristen naar Lopikse polder

Gerrit en Anneke Rijneveld openen binnenkort een kleinschalige camperlocatie op hun erf in Willige Langerak. Ook in Lopikerkapel gaat een campererf open.

Kleinschalig kamperen in het groen: het kan binnenkort op de eerste twee camperlocaties in de gemeente Lopik. Aan de Lekdijk-West in Willige Langerak stellen Gerrit en Anneke Rijneveld hun boerenerf open voor campers. Aan de Biezendijk in Lopikerkapel doen Jan en Eida Verhoef hetzelfde. ,,Wij genieten zelf elke dag van de polder. Dat willen we graag delen met bezoekers’’, zegt Anneke Rijneveld. Voor de officiële opening op 10 oktober heeft het echtpaar al proefgedraaid. ,,We stonden nog geen dag op de website campercontact.nl of we hadden al gasten uit Duitsland’’, vertelt Gerrit Rijneveld (67), die het agrarisch bedrijf op een laag pitje heeft gezet.

Lammetjes

Ook de familie Verhoef in Lopikerkapel verwelkomde al de eerste campergasten. Bij deze familie draait het melkveebedrijf nog volop, waar de Rijnevelds na 36 jaar boeren gestopt zijn met de melkveehouderij. In het wijde land achter hun erf aan de dijk graast nog wel jongvee. Op een stuk land tegen de dijk lopen schapen. ,,In maart hebben ze weer lammetjes'’’, zegt Rijneveld.

De nabije omgeving telt in het voorjaar ook veel ooievaarsnesten, terwijl de schuur voor het jongvee afgelopen zomer twintig zwaluwnesten huisvestte. Achter de boerderij ruisen de bladeren van tientallen knotwilgen onder een Hollandse wolkenlucht. Daarnaar verwijst de naam ‘De Willige Waard’. Die van de familie Verhoef in Lopikerkapel heet ‘Biezenhoeve’. Het kampeerseizoen loopt af per 1 november: ,,Maar wellicht krijgen we nog een mooie herfst’’, hoopt Eida Verhoef.

Nieuw

Aan de overkant van de Lek, in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, zijn al sinds 2011 particuliere camperlocaties. In de Lopikerwaard is het verschijnsel nieuw. Lopik wil de mogelijkheden voor recreatie en toerisme in haar deel van het Groene Hart graag uitbreiden. Ze riep deze zomer agrariërs op plekken voor campers op hun erf in te richten.