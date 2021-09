Kleinzielig gedrag, of briljant? Garagebox van Gert dwarsboomt nieuwbouw ‘vijand’ Jumbo

Gehaat én geliefd in Bilthoven, maar wie is nou eigenlijk die koppige Gert van de Plus? ‘Hij gaat er volledig voor’

12 juni Met zijn verbeten strijd tegen concurrent Jumbo is de eigenzinnige supermarkteigenaar Gert van de Plus al weken de kop van Jut in Bilthoven. Iedereen vindt wat van koppige Gert. Maar er is ook een andere Gert Smit, die in 2018 tot ondernemer van het jaar van De Bilt werd gekozen. De sociale Gert die oog heeft voor de zwakkeren en altijd paraat staat voor zijn personeel en gezin. En er is een sportieve Gert, die marathons loopt en bergen beklimt om er vervolgens af te skiën.