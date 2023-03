Kleurrijk kunstwerk op de Neude maakt tongen los: is dit de Kabouter Buttplug van Utrecht?

Vogelen­buurt op de schop voor nieuwe fietsroute naar Uithof, maar is fietser wel bereid deze weg te nemen?

Voor veel fietsers zal het even wennen worden: in plaats van via de binnenstad straks door de Vogelenbuurt richting de Uithof. Maar zijn forenzen en studenten te verleiden een nieuwe route te kiezen die bovendien een kilometer langer is?