Kleurrijke mussen en kanaries op dierendag ontsnapt bij Amerongse Knuffelweide

,,Het is nog nooit eerder gebeurd", vertelt vrijwilliger Wouter van Mourik. ,,We kwamen er vanmorgen achter dat de volière openstond. Hoe dat komt, zou ik niet weten. Misschien nalatigheid van een bezoeker of een vrijwilliger. Maar ik wil naar niemand wijzen. Het is een klein dompertje op deze dag. Er is wel eens een vogeltje ontsnapt, maar nog nooit zoiets."



Waar de vogels in een verzameling bonte kleuren kunnen zijn, is eveneens gissen. ,,Eentje is opgegeten door een kat", weet Van Mourik al wel te vertellen. Anja Brouwer, die naast de Knuffelweide Amerongen woont en tevens voorzitter is van de kinderboerderij, vertelt dat er enkelen zijn gesignaleerd in de buurt. ,,Twee zijn gespot op een industrieterrein hierachter. Ook zijn er een paar bij de buren op het dak gezien. Daar zijn foto's van. Maar je krijgt ze niet te pakken. Je kunt ze niet lokken met voer, want ze zijn goed gevoerd. Wij verkopen de vogels om geld op te halen, zodat we zakken voer kunnen kopen."