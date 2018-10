Klimaat-organisatie gebruikt dieselaggregaat op Jaarbeursplein

De organisatie kwam eerder in de week in de problemen omdat een batterij die ‘s nachts werd geladen onvoldoende stroom bleek op te wekken om het audiovisuele spektakel over klimaatverandering op te starten. Om de opbouw van de zes etages hoge aardbol – waarin een film wordt vertoond over de gevolgen van de opwarming van de aarde – door te kunnen laten gaan, werd een aggregaat neergezet.

,,Natuurlijk hebben we aan andere oplossingen gedacht, die beter passen bij de uitstraling van ons evenement, maar er was geen onvoldoende vaste stroom aanwezig op het plein,’’ zegt woordvoerster Maike van Eijndthoven namens de projectleiding. ,,Na een dag is dat opgelost en nu ligt er een vaste stroomvoorziening naar het bouwterrein van Ballast Nedam. We hadden al eerder navraag gedaan bij Ballast en de Jaarbeurs maar die oplossing was niet één-twee-drie geregeld. Het aggregaat is gebruikt om een batterij te laden die ons van stroom zou voorzien. We hadden de sterkste batterij gehuurd die er voorhanden was in Nederland, maar het bleek niet genoeg. Vanzelfsprekend hebben we ons best gedaan om de stroom op alle mogelijke manieren zo duurzaam mogelijk in te zetten, maar dit was de enig mogelijk noodoplossing voor die paar uur dat het geduurd heeft.’’