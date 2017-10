Klimop trekt eeuwenoude tuinmuur omver aan Oudegracht

Een eeuwenoude muur in Utrecht is vanochtend vroeg omgevallen. De muur grenst aan een tuin aan de Oudegracht en een steegje. Er is niemand gewond geraakt.

Bewoonster Hilly Smidts staat er opvallend vrolijk bij te kijken. Haar partner Ben Nijssen scharrelt in de tuin rond om alvast grote stukken groen weg te snoeien. Ze wachten op de verzekeraar om de schade op te nemen.

,,Het is vanochtend gebeurd om 8 uur. Ik lag te slapen toen mijn zoon binnenkwam dat de muur was omgevallen. Waarschijnlijk is de klimop een windvanger geweest", vermoedt Hilly. Dat kon de meterslange muur, die waarschijnlijk uit de 17e eeuw stamt, niet meer aan en stortte in richting de tuin.

Mediterraans sfeertje

Juist die klimop maakte het steegje tussen de Waterstraat en de Oranjestraat tot een veelvuldig gefotografeerd straatje. ,,Het was een beetje een mediterraans sfeertje, die deed denken aan Gran Canaria. Nu heb ik meer een Italiaans gevoel, dat ik tussen de ruïnes van Rome sta", grinnikt buurvrouw Tineke.

Want ondanks alles hangt er een vrolijke sfeer in het steegje tussen alle buren die even komen kijken ('oh was dat de klap vanochtend?'). ,,Ach, er zijn veel ergere dingen", lacht ook Hilly. ,,Maar het is maar goed dat Floor, onze hond, er op dat moment niet liep. Die loopt daar altijd te snuffelen."

Het is al eens eerder gebeurd, in 2002, maar toen stortte alleen de bovenkant in. Hilly: ,,Ben had net alles gerestaureerd, alle voegen hersteld. Het is wel zonde van m'n beeld (een kunstwerk dat door de muur geraakt is, red.) en de pergola. En de druiventros ligt eronder."