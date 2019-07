Kliniek Den Dolder doorbreekt stilzwijgen, omwonenden zijn sceptisch

De instelling in Den Dolder ligt onder vuur sinds de arrestatie van Michael P. in oktober 2017. P. verkrachtte en doodde Anne Faber (25) vanuit die kliniek. Sinds dit drama stelde zorgorganisatie Fivoor, waaronder de Dolderse kliniek valt, zich terughoudend op. Fivoor zegt er nu bewust te kiezen naar buiten te treden en overweegt dat actiever blijven te doen.



,,In de periode na de dood van Anne Faber vonden we het niet gepast om actief ons verhaal te doen”, stelt de zorgorganisatie in een bericht aan omwonenden. ,,Haar dood en de manier waarop dat is gebeurd, waren zo verschrikkelijk, toen paste alleen deemoed. Ook wilden we voorkomen dat een reactie van onze kant geïnterpreteerd zou worden als verdediging of verweer.’’ Volgens Fivoor hebben de medewerkers in Den Dolder ook veel behoefte aan, openheid in de media. ,,Omdat zij zich niet herkennen in het beeld van hun werk, zoals dat vaak door de media en de Tweede Kamer is geschetst.’’