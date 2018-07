Kliniek Den Dolder waar Michael P. verbleef heeft veiligheidssituatie aangescherpt

De in opspraak geraakte forensisch psychiatrische kliniek FPA Utrecht in Den Dolder (voorheen Altrecht Aventurijn) heeft een manager veiligheid aangenomen en de veiligheidssituatie aangescherpt. Ook probeert het nieuw personeel te werven. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg.

De kliniek raakte in opspraak nadat Michael P., die daar verbleef, in oktober 2017 werd aangehouden voor de verkrachting van en moord op Anne Faber. P. verbleef sinds januari 2017 in de kliniek in Den Dolder. Nadat op aanwijzingen van P. het lichaam van Anne Faber werd gevonden, kondigde minister Blok een onderzoek aan naar de kliniek.

Eind november 2017 kwamen al een aantal bevindingen naar buiten. De zwakke punten bleken vooral bij de personeelsbezetting te zitten, en bij de mogelijkheden voor patiënten om aan drugs te komen in de omgeving van de kliniek. Verzorgend personeel voelde zich daardoor vaak onveilig. Door ziekteverzuim en een groot aantal niet ingevulde vacatures werden niet alle diensten gedraaid door vaste medewerkers, maar door invallers.

In bepaalde situaties was een vijfde van het werkzame personeel extern ingehuurd, zo stond in het onderzoek. Het vaste personeel gaf aan zich daardoor onveilig te voelen, omdat deze inhuurkrachten onvoldoende bekend zijn met de betreffende patiënten en hun complexe psychiatrische problemen. Ze waren als gevolg daarvan niet altijd in staat om bepaalde gedragingen van patiënten te herkennen, en daar eventueel op in te grijpen. Als gevolg van de geconstateerde problemen werd een verbeterplan opgesteld.

Krapte

Volgens de FPA is het nog steeds moeilijk om bepaalde vacatures in te vullen door de krapte op de arbeidsmarkt, maar door het organiseren van recruitmentdagen en wervingsacties probeert de kliniek daar op in te springen. Ook is er meer begeleiding voor nieuwe medewerkers en worden specifieke extra trainingen ten aanzien van omgaan met agressie gegeven. Daarnaast is het beleid ten aanzien van de drugsproblematiek herzien en aangescherpt. Medewerkers krijgen bovendien extra scholing van experts in verslavingsproblematiek.

Om de veiligheid binnen de kliniek te waarborgen, is er een extra manager aangesteld die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Na de aanhouding van P. werd er ook extra beveiliging ingeschakeld en dat blijft voorlopig van kracht. Ook is er meer overleg tussen de kliniek, de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente. De inspecties zijn tevreden over de maatregelen. ,,De kliniek en haar medewerkers zijn met grote inzet en motivatie aan de slag gegaan om de plannen uit te voeren. Het is na vier maanden evenwel te vroeg om echte resultaten te zien en conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit.”

Vertrouwen

De kliniek zelf zegt tevreden te zijn over de voortgang. ,,Van een aantal in gang gezette maatregelen is het moeilijk om resultaten te zien en daar conclusies aan te verbinden. Het bestuur verwacht in oktober meer te kunnen rapporteren aan de inspecties over de effecten van de genomen maatregelen. Het verbeterplan wordt onverkort voortgezet en het bestuur verwacht dat binnen afzienbare tijd het vertrouwen in de FPA Utrecht bij alle betrokkenen hersteld zal zijn.”