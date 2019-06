Kliniek wil vertrouwen Den Dolder herstellen: ‘We hebben hier een wereld te winnen’

Fivoor steekt de hand in eigen boezem na het besluit van de minister om de kliniek in Den Dolder drie maanden onder curatele te stellen, nadat afgelopen weekend een mogelijk gevaarlijke psychiatrische patiënt was ontsnapt. Woordvoerder Cees Siermann vindt de ondercuratelestelling prima. ,,Als dat helpt om de onrust die kan ontstaan bij dergelijke zaken te voorkomen, dan werken we daar graag aan mee.”

Volgens Siermann zijn er lessen te leren over de incidenten van de afgelopen week. De communicatie moet in elk geval beter. Veel beter. De kritiek van de inwoners van Den Dolder dat de indruk werd gewekt dat voor Fivoor de wereld buiten de eigen muren ophoudt, begrijpt hij. ,,We doen ons uiterste best om meer en beter te communiceren. Door opener en helderder te zijn. Via de klankbordgroep en wellicht ook nog met andere middelen. Hier hebben wij een wereld te winnen blijkbaar en dat willen we ook.’’

Die communicatie over Peter M. die niet terugkeerde van verlof was er aanvankelijk helemaal niet. Tot de familie zelf aan de bel trok en de publiciteit zocht. Ook burgemeester Koos Janssen was niet ingelicht. ,,Strikt genomen omdat dat niet nodig is bij dit type patiënt. Hij is ingeschat als een laagrisicopatiënt. Maar we zullen met de gemeente nader overleg hebben over wanneer en hoe zij meldingen van ons willen krijgen.’’

Mediadruk

Fivoor kreeg na het wegblijven van Peter H. half Nederland over zich heen. Siermann: ,,De grote mediadruk over dit incident hadden wij niet zien aankomen. Wij hebben ons daarbij te veel verlaten op de feitelijkheden en te weinig met de gevoelens in het dorp. Dat kan beter, dat moet ook beter en dat zal ook beter gaan.’’ Voor de Dolderse gemeenschap was het reden aan te nemen dat voor Fivoor de wereld bij de buitenmuren van de kliniek ophield. Volgens Siermann is dat beslist niet zo, maar hij begrijpt de kritiek wel.

Het is pijnlijk voor Fivoor dat omwonenden via de media moesten vernemen dat Peter M. niet terugkeerde na diens verlof. Maar er zijn volgens Siermann ook redenen te noemen waarom de Dolderse bevolking niet is geïnformeerd. ,,Dat heeft te maken met de inschatting van de psychiaters dat het een laagrisicopatiënt betrof. Wij werden zelf ook verrast en overvallen door de media aandacht die ontstond naar aanleiding van de uitspraken van de familie van de patiënt. Toen we daarvan vernomen, hebben wij de klankbordgroep wel bericht. Nog niet wetende dat de volgende dag de mediadruk bijzonder hoog zou zijn. Dat hadden we naar aanleiding van de risico-inschatting bij deze patiënt niet verwacht.’’

‘Vertrouwen is weg’

Alle goede woorden van Fivoor ten spijt, reikt de Dolderse gemeenschap Fivoor nog niet de hand. Jeroen Hol die namens de Dolderse winkeliers spreekt: ,,Is er nu sprake van rust? Nee, dat denk ik niet. Het vertrouwen is echt weg. Het toezicht is maar voor drie maanden, daarna gaan ze weer over tot de orde van de dag.’’

Tegelijkertijd geeft Hol ook toe dat de kliniek er eigenlijk ook niets aan kan doen. Hij doelt dan vooral op de interne organisatie die nu echt onder het vergrootglas komt te liggen. „De minister (Sander Dekker) moet kliniek middelen geven om het werk goed te doen. Wat hier gebeurt, gebeurt overal in het land. Nu ligt toevallig Den Dolder onder het vergrootglas. We hopen dat de rust nu weer terugkeert. Maar dat zal de praktijk moeten uitwijzen.’’

Jan Scherphuis van de Belangenvereniging Den Dolder zegt dat de hele forensische psychiatrie zichzelf een spiegel moet voorhouden: ,,Dat doet de professie enorme schade toe. De cultuur moet veranderen. Ook in andere klinieken.’’

‘Eigen leven leiden’

Scherphuis zegt niet dat alle ophef voor niets was. Er is echt wel iets mis. Zeker op het gebied van de communicatie. Dat heeft Fivoor nu ook wel toegegeven. ,,Maar het is wel een eigen leven gaan leiden. Ik heb hier persoonlijk nooit een seconde wakker gelegen. Het is ook maar net of je dicht bij de kliniek woont of niet. Het is het gebrek aan empathie voor de omgeving. Fivoor heeft ook een zorgplicht. Je moet de regels kunnen overtreden. Dan hou je gewoon ‘s nachts iemand binnen als die om half drie naar buiten wil. Je moet je niet achter regels verschuilen.’’