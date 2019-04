Klokkenluider (22) hoge declaraties Universiteitsvoorzitter nu zelf onder vuur: ‘Dat is toch van de zotte?’

Student Floris Boudens (22) ligt volgens dagblad Trouw nu zelf onder vuur, omdat hij de hoge declaratiekosten van bestuursvoorzitter Anton Pijpers van de Universiteit Utrecht openbaar maakte. Hij is boos dat hij nu excuses moet maken. „Dat is toch van de zotte, terwijl de voorzitter zich van publiek geld laat rondrijden door een chauffeur.”

Pijpers heeft vorig jaar voor ruim 124.000 euro reiskosten gemaakt. Het grootste deel daarvan was voor een dienstauto met chauffeur. Het bedrag komt uit het declaratie-overzicht van de universiteit over 2018. Een deel van het geld ging op aan woon-werkverkeer vanuit Pijpers’ woonplaats Zutphen, in de Volkswagen Passat van de universiteit. De rest was voor dienstreizen, waarbij Pijpers soms ook gebruikmaakte van een taxi. De bestuursvoorzitter was daarnaast geregeld in het buitenland op reis. Daar besteedde hij bij elkaar nog eens 11.000 euro.

Laks

Boudens, student geschiedenis, wil een declaratieplafond van 40.000 euro en volledige transparantie over gedeclareerde kosten. Veel bijval krijgt hij niet en de medezeggenschapsraad van de universiteit reageert volgens hem veel te laks. Boudens zit ook in die raad. ,,Ze staan niet als collectief op tegen Pijpers, maar tegen mij”, zegt hij in Trouw. ,,Ze weigeren om deze misstand rigoureus van de hand te wijzen en verwijten mij dat ik naar de pers en politiek ben gestapt. De discussie verplaatst zich naar wat ik beter had moeten doen, terwijl het over het gedrag van Pijpers zou moeten gaan. Ik moest zelfs mijn excuses maken.”

MR-voorzitter Maarten Toppen meent dat Boudens eerst met Pijpers had moeten praten en meent dat hij de integriteit van de raad integriteit van de raad in diskrediet heeft gebracht. Pijpers wil niet reageren. Een woordvoerder laat weten dat een auto met chauffeur een voorwaarde is om zijn werk te kunnen doen.

‘Genaaid’

Pijpers heeft volgens Boudens in een persoonlijk gesprek gezegd dat hij zich ‘genaaid’ voelde en dat zijn declaraties ‘transparant, eerlijk en rechtmatig’ zijn. Pijpers beseft volgens de woordvoerder wel dat het gaat om een ‘groot bedrag’. Hij hoopt de kosten de komende tijd te verlagen, onder meer door van zijn huidige woonplaats Zutphen naar Utrecht te verhuizen. Ook zegt de woordvoerder dat Boudens inzage kan krijgen in de bestemmingen.

Volledig scherm Anton Pijpers, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. © AD