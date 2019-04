Klokkijken op de Dom kan niet meer, maar de klokken blijven luiden

Video Zeehond in de Lek wordt niet opgevist: ‘Als hij in bananen­vorm ligt, gaat het goed’

13:58 De zeehond die gisteren in de Lek bij Vianen werd gespot is gezond en dus is er voorlopig geen reden om hem uit de rivier te vissen, zegt Zeehondencentrum Pieterburen. „Een zeehond in zoet water is niet ongewoon, al zien we het de laatste jaren wel steeds minder.”