Klompenpad Gerrit Achterberg nog zeker twee maanden afgesloten

Fan van Spiderman, Superman of Batman? Biblio­theek Neude organi­seert vier colleges over superhel­den

Liefhebbers van superhelden opgelet! MuseumJeugdUniversiteit organiseert vier colleges over Superhelden in bibliotheek Neude in Utrecht. De colleges zijn bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar en er vindt er telkens eentje per maand plaats.

14:28