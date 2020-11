Klopjacht op Utrecht Centraal blijkt loos alarm: geen dreiging

Malou Petter over presenta­tie­klus Amerikaan­se verkiezin­gen: ‘Het grootste wat ik tot nu toe deed’

16:08 Met de adrenaline nog gierend door haar lijf kijkt de Utrechtse Malou Petter (30) woensdagmiddag terug op de presentatieklus over de Amerikaanse verkiezingen van afgelopen nacht. Tot in de vroege ochtend was de uit Woubrugge afkomstige NOS-journalist met collega Rob Trip te zien op de buis. ,,Dit smaakt naar meer.”