Kluis gevonden in de buurt van IJsselstein

Harteloze oplichter (46) veroor­deeld voor oplichten weduwe voor 100.000 euro: ‘Verstopte geld in schuur’

Na het overlijden van haar man ontfermt de 46-jarige Dies B. zich over een kwetsbare weduwe uit Maarn. ‘Een goede daad’, zo omschrijft hij het zelf. Maar volgens de rechtbank lichtte de man uit Zeist de oudere vrouw voor bijna 100.000 euro op. Hij adviseerde haar al haar geld te pinnen en te verstoppen in de schuur. Maar dan is ineens al het geld verdwenen.

18:10