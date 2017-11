Kluis met geld voor goede doelen geroofd van Utrechts café

Daarom is dit extra balen, zegt voorzitter Rein van de Berg van de groep vrijwilligers, 40, 45 man groot. Rond vijf uur moet het gebeurd zijn. ,,De bovenbuurman hoorde wat gestommel rond die tijd, maar dat is op dat tijdstip niet ongewoon. Verder kunnen we het aflezen aan de decibelmeter die nog aan stond. Om vijf uur heeft die wat geluid gemeten.''

Anarchistisch

Café Averechts bestaat bijna 35 jaar en heeft in al die jaren vele doelen gesteund. ,,We zijn een anarchistisch café'', licht Van de Berg toe. ,,We doen het allemaal zelf. De winst van het café en de fooienpot gaat naar goede doelen, vooral naar Afrika. Dit is heel erg vervelend.''