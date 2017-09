Klus op hoogte: vanuit een bungelend bakje langs de Dom

Het bakje, net groot genoeg voor drie man, hangt aan één stevige kabel. Niet voor niets werd de komst van de hoogwerker naar het Domplein vorige week uitgesteld. Toen stond er windkracht 6, nu een rustige windkracht 2.

En dus schijnt de zon over een mistig Utrecht als restauratieadviseur Erik Jan Brans van architectenbureau Rothuizen vanochtend omhoog gaat. Het bakje zwaait maar lichtjes in de wind. Het is de eerste keer dat hij de buitenkant van de eeuwenoude toren van zó dichtbij kan bekijken. Hij wijst naar groenige stenen, grijzige stenen, waar zijn geoefende oog aan kan zien dat er al eens wat is gerepareerd.

Restauratieadviseur Erik Jan Brans bekijkt de Domtoren vanuit een hoogwerker. © Koen Laureij

Roestend ijzer

,,Er zijn nogal wat problemen met het natuursteen en roestend ijzer”, begint hij te vertellen. Hij tuurt naar de bogen in de open ramen van de lantaarn, terwijl het bakje op zo’n 80 meter hoog bungelt. Hij wijst: ,,Daar doorheen lopen ijzeren staven. Die roesten en daardoor wordt het steen uit elkaar gedrukt. Op sommige plekken wordt dat bij elkaar gehouden door tiewraps. Het tufsteen en het Franse kalksteen eroderen snel. Er kunnen nu zo stukken afvallen, vooral van alles wat uitsteekt. Daarom zitten de balustrades van de toren in netten. Zodat er niet opeens een stuk steen op iemands hoofd valt.”

Als restauratieadviseur moet je niet alleen een geoefend oog hebben, maar ook een scherp oor. ,,We bekijken de stenen van dichtbij en kloppen, prikken en voelen. ,,Dat gaat met een hamer, waarmee je de klank van de steen kan horen. Je kijkt natuurlijk ook of er scheuren in zitten. Die worden dan óf gerepareerd óf volledig vervangen. Die kan je er gewoon uithalen en weer terugzetten.”

De onderste twee delen van de toren, tot 70 meter, kunnen vanuit het bakje geïnspecteerd worden. Alleen het bovenste gedeelte, de zogenaamde lantaarn, wordt voorlopig in de steigers gezet. ,,Een stuk gerieflijker”, stelt Brans tevreden vast. ,,Aanvankelijk was het plan de hele toren in de steigers te zetten, maar de grootste problemen zitten bovenin. Het restauratieplan maken en daarna het geld ervoor regelen duurt zeker een jaar. In die tijd zou de toren onnodig in de steigers staan.” Bovenin, waar sommige onderdelen al met tiewraps, spanbanden en klemmen bij elkaar worden gehouden, is de steiger ook een veiligheidsmaatregel.

De Domtoren wordt op sommige delen met tiewraps, spanbanden (bovenste foto) en later ook met netten en metaalconstructies bijeengehouden. © Koen Laureij

Abseilers

Daarom hangen er al een week, als ware reddingswerkers van de toren, een paar abseilers in de touwen. Zij boren gaten in de toren, waar vervolgens de bouwlift aan verankerd wordt. Via die lift wordt vanaf volgende week het steigermateriaal naar boven gebracht. In zes weken tijd wordt de top van de Domtoren dan helemaal ingepakt.

Is dat niet ironisch, dat je een toren wil restaureren, maar er dan zelf gaten in gaat boren? ,,Er komen nog meer gaten in als de echte steigers er komen. We wilden proberen het zonder gaten te doen, maar de constructeur durft het niet aan. Ja, je blijft de gaten zien, maar die zitten er al heel veel in van vorige steigers en die vallen ook niet op.”