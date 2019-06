Knel zitten onder 65 ton beton en toch zelf weglopen... ‘het is een wonder’

Identiteit dodelijk slachtof­fer Kanaal­straat blijft nog een raadsel

18:36 Wie de man is die donderdag werd doodgeschoten in de Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok, is nog onduidelijk. Bewoners van de straat kennen hem niet. Ook de politie wil nog geen mededelingen doen over de identiteit van de 44-jarige man.