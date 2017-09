Knokpartijtjes ontsieren gratis optreden rapper Boef

Ook binnen in de Rondazaal was het herhaaldelijk onrustig. Meteen na afloop van het optreden vlogen bij het verlaten van de popzaal enkele meisjes elkaar in de haren. Boef zelf dreigde al na drie nummers te hebben gerapt, zijn optreden voortijdig te staken. Er was iets uit de zaal op het podium gegooid. De rapper uit Alkmaar waarschuwde direct op te zullen stappen als dat nog een keer zou gebeuren. En dat gebeurde dus ook.

Hardhandig

Rapper Boef zou aanvankelijk optreden in Hoog Catharijne, op uitnodiging van sneakerwinkel The Athlete's Foot, die vandaag zijn openingsfeestje vierde. Hier stak echter burgemeester Van Zanen een stokje voor, vanwege veiligheidsredenen en de verwachte grote toeloop van fans.

Berekend was dat de rapper, die dit jaar doorbrak en diverse records brak op Spotify, zeker 300 tot 400 fans zou trekken, terwijl bij de winkel slechts plek voor 150 bezoekers is. Te elfder ure werd besloten het optreden toch door te laten gaan, maar dan in TivoliVredenburg. Er werden 1500 kaartjes gratis beschikbaar gesteld, die fans konden downloaden vanaf de website van TivoliVredenburg. Hoewel het optreden gold als ‘uitverkocht’, was de zaal niet vol. Vermoedelijk zijn verschillende jongeren die wel over een kaartje beschikten, toch niet gegaan.