KNVB trekt stekker uit Utrechtse voetbalclubs DWSV en Papendorp na incidenten

Per dag krijgen 35 mensen buiten het ziekenhuis een hartaanval, maar waar zijn al die AED’s?

18:34 In Nederland krijgen 35 mensen per dag een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De eerste minuten zijn daarbij cruciaal. Als omstander is het dan van levensbelang om snel de dichtstbijzijnde AED te vinden. Dat kan via de EHBO-app. Probleem is echter dat van de 160.000 AED’s die Nederland rijk is, er slechts zo’n 23.000 in die app zijn te vinden.