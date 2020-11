KNVB wil ooit wereldkampioen worden en dat vraagt om extra velden in de bossen bij Zeist

Rowdy (56) werd onterecht opgepakt tijdens dreiging Utrecht Centraal: ‘Ik kreeg een geweer tegen m'n kop’

4 november Wat een gezellig verjaardagsfeestje met zijn vrouw had moeten worden, eindigde in een urenlang verblijf in een politiecel. De 56-jarige Rowdy Pownall uit Den Haag werd gisteravond met veel machtsvertoon opgepakt in een trein op Utrecht Centraal. Volledig onterecht, zo blijkt nu.