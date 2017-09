Kocken & Nederkoorn houden talkshow in Zindering

Ze zijn geen doorsnee interviewers zoals Pauw en Witteman of Barend en Van Dorp. De veelzijdige performers Oscar Kocken en Patrick Nederkoorn willen van ieder vraaggesprek een verrassende ontmoeting maken, waardoor het publiek een onbekende kant van de gast leert kennen.

,,We kennen elkaars manier van denken’’, zegt Amersfoorter Patrick Nederkoorn in een vanwege het Nederlands Film Festival stampvol restaurant Zindering in de Stadsschouwburg, waar het duo zondagmiddag begint met zijn maandelijkse talkshow Zzzzzondag! ,,We weten hoe we iemand uit zijn comfortzone moeten halen’’, vult Utrechter Oscar Kocken aan.

Zomaargasten

Acht talkshows vanaf het podium in Zindering gaan Kocken en Nederkoorn dit seizoen presenteren. Met gasten die de bezoekers, onder het genot van een biertje en een bitterbal, inspireren. Het tweetal maakte in korte tijd naam als ambitieuze gesprekspartners. Met hun voorstelling Zomaargasten (een variant op het tv-programma Zomergasten), waarin ze willekeurige mensen uit het publiek interviewden, braken ze vanaf 2014 door. Zomaargasten is meer dan 300 keer gespeeld in het theater. Een vervolg werd Zomaar een gast, dat deze zomer 23 afleveringen werd uitgezonden op NPO3.

In de eerste aflevering van de talkshow Zzzzzondag! schuiven Kathalijne Buitenweg (kamerlid GroenLinks), regisseur Eva Line de Boer, Utrechtse presentatrice van het NOS Journaal Amber Brantsen en de Utrechtse Sayonara Stutgard van de nieuwe feministische uitgeverij Chaos aan tafel. ,,We hopen op nieuwe inzichten’’, zegt Kocken. Zangeres Démira Jansen zorgt voor muzikale intermezzo’s.

Werkdag

,,Van Kathalijne Buitenweg, die namens GroenLinks, samen met Jesse Klaver, bij de stukgelopen onderhandelingen met VVD, CDA en D66 zat, wil ik graag horen hoe haar werkdag er toen uitzag. Wat staat er op de onderhandelingstafel? Hoe verlopen de gesprekken? Wat gebeurt er? Neem me mee naar die onderhandelingen, zodat het publiek een beeld krijgt van je werkdag’’, licht Kocken toe. ,,Heeft ze spijt dat het mislukt is?’’

Van de jonge Utrechtse journaliste Amber Brantsen wil Nederkoorn graag weten hoe het Journaal gemaakt wordt. ,,Als klein meisje wilde ze al slecht nieuws brengen. Dat mag ze ook toelichten.’’

Regisseuse Eva Line de Boer maakte de theatervoorstelling 17, waarin vijf jonge moslima’s zoeken naar hun identiteit. ,,Een aantal van die meisjes is zondag ook aanwezig. Dat vind ik te gek, omdat ze zich kwetsbaar opstellen. Zo kan er een eerlijke ontmoeting plaatsvinden’’, benadrukt Kocken. Op 6 oktober is 17 ook te zien in de Stadsschouwburg.

Op de kast

De korte interviews van 10 tot 15 minuten kunnen alle kanten op vliegen. ,,We willen onze gasten uit balans brengen. Het moeten geen interviews worden op de automatische piloot. We kunnen een situatie creëren waarin de gast zich op z’n gemak voelt. Maar we zijn niet braaf of lief. We weten hoe we iemand kunnen ontregelen of even op de kast kunnen jagen. Door te prikken, een grap of een absurde vraag. Het Wim T. Schippers-effect. Daarna beuken we door om tot de kern te komen’’, vullen ze elkaar aan.

,,Ik wil als duo-interviewer oud worden met Oscar’’, zegt Nederkoorn. ,,Ja, het is een bewuste keuze om de handen weer ineen te slaan na Zomaargasten’’, vervolgt Kocken. ,,We hopen dat we dit langer kunnen doen dan één seizoen.’’