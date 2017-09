Koekjes en chocola brengen school en buurt tot elkaar

Het liep niet altijd even lekker tussen school en buren. Anna van Rijn kwam eerder in het nieuws als één van de twee scholen in de omgeving waarvan de leerlingen voor overlast zouden zorgen in de omgeving. Aanleiding voor een vriendelijk gebaar naar de buurt.

Thee en koekje

Vijftien leerlingen van de vakopleiding Zorg en Welzijn van Anna Next VMBO verwelkomden negen omwonenden op school. Zij gingen in op de uitnodiging om samen thee te drinken en chocola en koekjes te maken.

Belletje trekken

Nog begin dit jaar treiterden een aantal leerlingen van Anna Next VMBO en de naastgelegen ROC Midden Nederland de buurt met belletje trekken, ruiten ingooien of flink op de ramen van huizen bonken. Bewoners voelden zich bedreigd.

Het is een goed initiatief. We moeten met elkaar in gesprek blijven

,,Op de geste om ons uit te nodigen zijn we graag ingegaan," zegt één van de buurtbewoners die niet met zijn naam in de krant wil. ,,Het is een goed initiatief. We moeten met elkaar in gesprek blijven om de verstandhouding goed te houden."