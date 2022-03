Komst woningen in polder Rijnenburg zeker als D66 of de VVD in Utrechtse coalitie komen na de verkiezingen

utrecht kiest Windmolens in Utrecht? ‘De eerlijke boodschap is dat ze ergens moeten staan’

Wél of géén windmolens? Dat is ondanks veel gepraat opnieuw een thema in de aanloop naar de lokale verkiezingen in Utrecht. ,,Als je in De Meern woont en bijvoorbeeld GroenLinks stemt, moet je straks niet gaan klagen over geluidsoverlast van windmolens.’’

8 maart