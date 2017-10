Komt er eindelijk schot in verhuizing Culemborgs tuincentrum?

Er lijkt beweging te komen in de kwestie Tuincentrum van den Hurk in Culemborg. Letterlijk, want vijftien jaar na de eerste schuchtere pogingen ligt een verhuizing naar een andere locatie in het verschiet. Waar dat is, blijft nog een goed bewaard geheim. Wie wil gokken, kan een klein bedragje inzetten op bedrijventerrein Pavijen.

Gemeente noch Van den Hurk laat het achterste van zijn tong zien. ,,We zijn in gesprek over een locatie’’, luidt het eenregelige commentaar van de gemeente Culemborg. Iets spraakzamer is Ron van den Hurk, die samen met vader Theo eigenaar is van het tuincentrum dat bekend staat om de uitbundige kerstshows. ,,Er is een doorbraak in zicht, waarschijnlijk nog dit jaar. Dat mag ook wel, want we zijn in 2002 al begonnen met onze verhuisplannen. Maar de meeste tijd stonden we met de gemeente als kemphanen tegenover elkaar. Nu hebben we goed contact.’’

Van den Hurk is sinds de jaren 80 gevestigd aan de rand van woonwijk De Hond in het noordoosten van de Lekstad. Daar zit het ingeklemd tussen de woningen en woekert het met de ruimte. Begin deze eeuw kocht de familie drie hectare bouwgrond naast de huidige kruising N320/N833, toen nog rotonde. Het is de zuidelijke entree van de stad, tevens de buitengrens van de duurzame wijk Lanxmeer.

Megatuincentrum

Lang werd er gesproken over de komst van een ‘megatuincentrum’ op die plek, tot de reconstructie van het (provinciale) kruispunt roet in het eten gooide. Er was opeens geen ontsluiting van het perceel meer mogelijk, want dat stond enerzijds de provincie niet toe en anderzijds – volgens een ingewijde – de buurman, wiens perceel het enige alternatief voor toegang is. Van der Hurk zat in zijn maag met een stuk grond en de gemeente met een ondernemer die vond dat-ie een kat in de zak had gekocht. Uitbreiden op de huidige locatie is geen optie, erkent Ron van den Hurk. Maar wat dan? ,,Er zijn meer locaties dan alleen Lanxmeer’’, wil hij er nog over kwijt.