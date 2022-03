Komt het weggestemde bouwplan Hessingterrein na de verkiezingen weer op tafel? Verwelius geeft niet op

,,Wat een onbetrouwbaar bestuur zouden we hebben als dat zou gebeuren en wat een arrogantie om te blijven denken in alles of niets”, zeggen de fracties van de SP, ChristenUnie, PvdA en Fractie Brouwer in een gezamenlijke reactie. Eerder sprak Anne Marie ‘t Hart van GroenLinks in het AD ook al haar zorgen en afkeuring uit over de actie van Verwelius, die burgers van De Bilt oproept om tijdens de verkiezingen te stemmen op een partij die voorstander is van hun bouwplan.