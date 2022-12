Koning verrast woonwagenkamp opnieuw met bezoek: ‘Ga maar lekker in die luie stoel zitten’

Komt het nog goed met de golfbaan in het Noorder­park? Opening wéér uitgesteld

De opening van het golfcentrum in het Noorderpark in Groenekan is opnieuw uitgesteld. Nadat eerdere streefdata 1 oktober, 1 november en 1 december niet werden gehaald, kan nu een streep door de wens van de exploitant om voor Kerst te openen. Het is stil op de bouwplaats. Komt het goed met dit veelbesproken golfcentrum?

12 december