Koning Willem-Alexander ‘verrast’ over overstap burgemeester Van Zanen

Ben jij geslaagd en ga je tóch op examenreis, maar dan in Nederland? Laat het ons weten!

26 mei Had jij een mooie vakantie met je vrienden of klasgenoten geboekt naar Spanje, Portugal, Griekenland of misschien wel verder weg? Heb je deze, net als velen anderen, moeten vanwege het coronavirus moeten annuleren, maar heb je toch besloten om op examenreis te gaan, maar dan in eigen land? Dan zoeken we jou!