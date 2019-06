Koningin Máxima bezoekt stichting Vluchtelingenkinderen De Delerij

Nu kon de koningin de eerste verjaardag van De Delerij vieren en ze stortte zich vol overgave in het inhaalbezoek. De Delerij, dat werkt volgens het principe ‘geven om te delen’, biedt onderdak aan de Eurowinkel en vijf organisaties die zich bezighouden met onderwijs, gezinshereniging, participatie en integratie van asielzoekers en vluchtelingen. “Onze reden van bestaan is jonge asielzoekers helpen bij integratie in de samenleving.”

De vluchtelingen en asielzoekers kunnen als vrijwilliger aan de slag in de winkel, die kleding en boeken verkoopt. Dat geeft ze de kans om niet alleen nuttig bezig te zijn, maar ook Nederlands te leren, contacten te leggen en te integreren. Koningin Máxima werd langs elk van de projecten geleid en knoopte bij elke halte een geanimeerd gesprek aan.

Kleding doneren

Ze deelde haar eigen ervaringen met het leren van Nederlands en was het helemaal eens met de taalcoach die vertelde dat “sommige dingen of regels in de taal niet uit te leggen zijn”. “Taal is essentieel”, meende ze. Zelf maakte ze ook regelmatig dezelfde fouten en dezelfde vergissingen, bekende ze. Máxima had ook bemoedigende woorden voor degenen die nog in onzekerheid verkeerden over hun status. “Wat er ook gebeurt, de ervaringen neem je mee. Je hebt er wat aan.”

De koningin vertelde dat het koninklijk gezin ook kleren weggeeft. Dat antwoordde ze toen haar werd gevraagd of haar kinderen misschien kleren over hadden. “Wij sturen ook”, aldus Máxima die daarna ging kijken hoe binnengekomen kleren werden gesorteerd. Ze kreeg van een van de sorteerders ook een cadeau, een tot tas omgewerkt overhemd. “Super mooi”, vond de koningin, die even later in het naaiatelier nog door een Syrische gemaakte tasjes voor haar dochters bij kreeg.

