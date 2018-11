Koningin Máxima bezoekt Werkspoorkathedraal in Utrecht

Deze drie scholen in de regio gaan van het aardgas af

Basisschool De Regenboog in Utrecht, CBS De Zonheuvel in Utrechtse Heuvelrug en de Koningin Juliana School in Culemborg worden aardgasvrije scholen. De scholen zijn geselecteerd voor het 'Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen' en krijgen 350.000 euro van het rijk om het energiesysteem om te bouwen.