Koningin Máxima naar de Jaarbeurs, dat is een familie-uitje

Als Máxima eenmaal bij de Jaarbeurs aankomt, is ze binnen tien seconden al naar binnen. Patricia Gersen (44) en Esther van Driel (29) zijn dat wel gewend. ,,Als ze zo weer terug naar de auto loopt, blijft ze wat langer staan. Wij gaan ondertussen even bloemen voor haar kopen’’, vertelt Esther.



Patricia en Esther zijn echte Máximafans. ,,We staan al twee keer op de foto met Máxima en hebben haar zelfs een keer een cadeautje gegeven. Chocolaatjes, dat vindt ze altijd leuk.’’ De twee zijn tante en nichtje en hebben zo’n vijf keer per jaar een familie-uitje. Dan gaan ze kijken naar de koningin. ,,Ze is zo sympathiek, enthousiast en toegankelijk. Ze is ook een echt stijlicoon, een voorbeeld voor mij. Ik heb altijd al prinses willen zijn’’, vertelt Patricia.



De Dag van de Jeugdprofessional is voor professionals die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Koning Máxima opende het congres en is aanwezig bij een interviewsessie.