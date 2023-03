Koningin Máxima opent Week van het geld in Jaarbeurs: ‘Dromen zonder in problemen te komen’

VOETBAL TOTAAL Blessure­tijdspek­ta­kel bij Montfoort, toeschou­wer vervangt arbiter en dit gebeurde nog meer op de voetbalvel­den

Een onweersbui zorgde voor oponthoud én een spectaculaire blessuretijd bij Roda’46-Montfoort SV’19. Na de 90ste minuut vielen nog drie doelpunten. Bij Kickers’69-BSC’68 was de hulp van een toeschouwer nodig om de wedstrijd uit te spelen. De scheidsrechter viel uit nadat hij een bal op zijn hoofd had gekregen. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.