Koninklijke onderscheiding voor vertrekkend SGP-raadslid Jan-Willem Benschop

Dat gebeurde bij het afscheid van de gemeenteraad in de oude samenstelling. ,,Politiek en bestuur zitten u in het bloed’’, aldus De Graaf bij die gelegenheid tegen de vertrekkende Lopiker. Benschop (55), in 1998 het jongste raadslid, is actief geweest in het provinciale en het landelijke hoofdbestuur van de SGP en is dat ook binnen de kerk. Zijn overleden vader Arie was 27 jaar SGP-raadslid en tien jaar wethouder in Lopik.