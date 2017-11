Koolmonoxide komt vrij in Utrechtse snackbar

Metingen ter plaatse door de brandweer lieten echter zien dat er geen gaslucht was geroken, maar dat er sprake was van koolmonoxide. De bron daarvan is mogelijk een kapotte geiser of de frituurinstallatie, aldus een woordvoerder van de brandweer. Ambulancepersoneel heeft enkele aanwezigen in de snackbar nagekeken, hoe zij eraan toe zijn is niet bekend.