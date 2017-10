Koop pand alFitrah van de baan, rechter doet uitspraak over ontruiming

Nu er geen akkoord is over de koop, zal de rechtbank later vandaag uitspraak doen over de ontruiming. Nadat de rechter eind augustus oordeelde dat alFitrah het pand aan de Pahud de Mortangesdreef in de Utrechtse wijk Overvecht moest verlaten in verband met een huurachterstand van een ton, besloot Salam in beroep te gaan tegen die beslissing. Ook vroeg hij de rechter in afwachting van dat beroep de uitzetting op te schorten. Bovendien gaf Salam aan alsnog gebruik te willen maak van de koopclausule die in het contract staat. De rechter gaf Salam tot gisteren om tot koop te komen, anders zou er een vonnis volgen.