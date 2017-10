‘Koopavond op zaterdag is impuls voor Zeist’

Schaf in Zeist de koopavond op vrijdag en de koopzondag af en laat als proef de winkels op zaterdag tot 21.00 uur open. Deze oproep doet Henk van Dijck, eigenaar van Nassau Bedrijshuisvesting in Zeist, aan de lokale winkeliers.

Volgens Van Dijck is een openstelling op zaterdagavond een goede impuls voor de Zeister middenstand en komt zijn idee de levendigheid in het dorp alleen maar ten goede. ,,Je kunt nu op vrijdagavond een kanon afschieten in het centrum.’’

Bovendien onderscheidt Zeist zich met een koopavond op zaterdag van omliggende gemeenten als Driebergen, Bunnik, De Bilt en Soest. Hier zijn op zaterdag na zes uur alle winkels dicht, aldus Van Dijck, geboren en getogen Zeistenaar. De Winkeltijdenwet schrijft voor dat winkels ook op zaterdag tot 21.00 uur open mogen zijn. Elke detaillist mag dit zelf bepalen.

Proefballonnetje

De Zeister winkeliers zijn niet enthousiast over het proefballonnetje dat Van Dijck oplaat. Voorzitter Vincent Poelsma van de winkeliersvereniging Slotlaan spreekt van een ‘gek idee, dat niet helemaal doordacht is’.

Quote Op zaterdag zijn de mensen druk met voetbal en hockey. Ze komen ’s middags tijd tekort om boodschappen te doe Henk van Dijck Makelaar Van Dijck komt met het voorstel, omdat hij vindt dat er wat moet gebeuren in Zeist. Sinds de sluiting van de V&D is Zeist een grote trekker kwijt. Bovendien staan als gevolg van de economische recessie diverse winkelpanden in het centrum (onder andere aan de Slotlaan) leeg. Daarnaast loopt de animo voor koopavond (vrijdagavond) terug. Zowel bij de winkeliers als bij de consumenten. De koopzondag slaat ook niet aan. Een ontwikkeling die van Dijck ‘als betrokken ondernemer’ aan het hart gaat.



,,Op zaterdag zijn de mensen druk met voetbal en hockey. Ze komen ’s middags tijd tekort om boodschappen te doen. Dat geldt voor mezelf ook. Dan zou het fijn zijn als de winkels langer open zijn. De horeca heeft hier ook baat bij, wanneer de bezoekers na het winkelen besluiten om een hapje te eten in Zeist.’’

Draagvlak

Van Dijck meldt dat de Zeistenaren die hij heeft gesproken en aan wie hij zijn idee heeft voorgelegd zijn voorstel een logische gedachte vinden. Wat hem betreft zou een proef met een zaterdagkoopavond nog voor de feestdagen in december ingevoerd kunnen worden.

Poelsma denkt daar anders over. ,,Ik loop niet warm voor het idee. Op zaterdagavond gaan de mensen weg. Het is de stapavond. Het veranderen van de koopavond is niet het issue.’’

Voor Ben Vreeven van sportzaak Sunny Camp hoeft het ook niet. ,,Wij zijn een van de uitzonderingen: bij ons doet de vrijdagavond het wel goed.’’ Vreeven begrijpt waarom Van Dijck met het idee op de proppen komt. ,,Ik sta er niet direct achter, maar als er een proef komt, doe ik wel mee.’’