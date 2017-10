Koos (86) mag met voorrang naar nieuwbouw Vianen: 'Ik zie het helemaal zitten'

Voor de nieuwbouw in de Stammershoefstraat zijn 42 woningen gesloopt. Er zijn tien huishoudens die terugkeren; die worden met voorrang gehuisvest. De overige woningen, waaronder eengezinswoningen, maisonnettes en appartementen, staan vanaf vrijdag 27 oktober in de verhuur.



Gert Vermeulen, zoon van Tur Boden (89), vertelt dat er in de familie wordt overwogen om moeder te verhuizen naar dit complex. „We twijfelen. Het is mooi, maar mijn moeder is nog heel goed en woont prima.” Tur zelf is ook in tweestrijd: „Nu gaat alles nog goed en woon ik mooi, maar ja misschien is dat ook zo voorbij.”



Directeur Ed de Groot van LEKSTEDEwonen ziet de nieuwbouw als een belangrijke markering voor Vianen: „Dit complex vormt een mooie overgang van de oude wijk Hogeland naar de nieuwe wijk Blankenborch. De fundamenten zijn gelegd en de tekeningen zijn veelbelovend.”