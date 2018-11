Koos Spee verbluft over ‘uitzonderlijk hoge snelheid’ wegpiraat in Porsche

Update Levende kerststal in de ban in Utrecht

17:31 Levende dieren in kerststallen en optochten raken in Utrecht en Houten steeds meer in de ban. Museum Catharijne Convent heeft dit jaar geen dieren meer in de kerststal. Het museum volgt daarmee het advies en verzoek van de gemeente Utrecht om dieren niet meer in te zetten als vermaak bij evenementen. Ook Houten voert een ontmoedigingsbeleid. Het dierenwelzijn is in het geding, vinden de gemeenten.