Kop in het zand en bidden voor een nazomer

Maar je hebt dus ook eigenaardige types voor wie de zomer niet snel genoeg afgelopen kan zijn. Aestafoben! Mensen die de zomer vrezen. Raadselachtige figuren die vlak na de vakantie in korte broek en op teenslippers naar de supermarkt rennen om te kijken of de pepernoten al in het schap liggen. Hibernafielen! Mensen die de winter liefhebben. Die handenwrijvend aan de zwartepietendiscussie beginnen, terwijl het vakantiebruin hun eigen wangen nog kleurt.



Maar één pepernoot maakt nog geen winter. Daarom verkoopt supermarktketen Spar vanaf dit weekeinde al kerstboompjes. En omdat een kerstboom zonder ballen eigenlijk ook maar een gewone, nou ja... spar is, kunnen we in Utrecht binnenkort in het voormalige C&A-gebouw aan het Vredenburg terecht voor 'de laatste trends op het gebied van kerstversiering'. Verspreid over twee verdiepingen zullen er 3.000 kerstartikelen te koop worden aangeboden. Van opblaasbare kerstmannen, besneeuwde kunstkerstbomen tot verlichte rendieren voor op het dak.