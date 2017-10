Korfballers Utrechtse Synergo slopen kantine met dubbel gevoel

Volledig scherm Gijs is een van de leden die helpt het 36 jaar oude clubgebouw van korfbalclub Synergo te slopen © Ruud Voest

Oud-voorzitter Otto van de Vijver werpt nog een laatste blik. 36 jaar geleden stond hij op dezelfde plek, maar toen legde hij samen met een groep leden de laatste hand aan de 3 gebouwen. ,,Een gek idee, maar er komt iets heel moois voor terug. Dit gebouw is ook wel aan vervanging toe."

De afgelopen jaren trainde de club in de wintermaanden in sporthal De Dreef, omdat er op eigen terrein geen binnenruimte was. Dat is vanaf augustus verleden tijd. Er komt een sporthal met kantine die de club huurt voor de avonduren en in het weekend. Doordeweeks gebruiken scholieren van het Trajectum College het gebouw. De nieuwe kantine mag de vereniging naar eigen smaak inrichten. Later dit jaar gaan ze de ideeën daarvoor uitwerken.

Tweede huis

Als lid Sander Harskamp even later in de grote kraan klimt om het eerste deel van de kantine onder begeleiding te slopen, heeft hij het wel even moeilijk. ,,Je zit daar toch met een dubbel gevoel. De kantine is een plek waar ik vriendschappen heb opgebouwd, mooie momenten heb beleefd en vaak vrijwilligerswerk heb gedaan. Eigenlijk is het een tweede thuis, maar ik denk dat het nieuwe gebouw ook in de smaak gaat vallen."

Een dertigtal leden staan achter de hekken om te zien hoe er steeds minder van de kantine overblijft. Af en toe wordt er gejuicht, maar er wordt vooral met bewondering gekeken hoe snel het gebouw verdwijnt.

Voor de jeugdleden zijn er een kleine kraan en een graafmachine, geregeld om wat tegels van de bijgebouwen te versjouwen. Marlies (11) vindt het een leuk werkje. ,,Het is heel vet om te doen. Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Ik vond het wel fijn dat er iemand bij staat die er verstand van heeft. Hopelijk kan ik straks ook nog op de kleine kraan."