Kort geding Zembla tegen UMC Utrecht om toegangsverbod

Van der Ham ontving vorige week de toegangsontzegging in de brievenbus. Die was hem volgens het ziekenhuis al direct op 13 april opgelegd na een aanvaring met woordvoerder Eric Trinthamer. Die speelde zich af rond de lezing van Adrienne Cullen. Zij vertelde in een symposium wat er twee jaar geleden mis is gegaan tijdens haar behandeling waardoor ze nu ongeneeslijk ziek is.