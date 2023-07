Kostbare Lego-flamingo spoorloos verdwenen uit de Jaarbeurs: ‘Alsjeblieft, dief, breng hem terug’

column Hoog Catharijne bestaat 50 jaar, maar is nog steeds geen onderdeel van Utrecht, vindt Jerry

In park Lepelenburg staat een boodschappentas. Het is een spiegelend exemplaar van zeker een meter of vier hoog, bedrukt met de tekst ‘Hoog Catharijne viert feest!’ Op de zijkant wordt een en ander verder gespecificeerd. Hoog Catharijne (‘the mall for us all’) bestaat dit jaar een halve eeuw. Op 24 september 1973 opende prinses Beatrix “het grootste overdekte winkelcentrum van Europa.” En dat heuglijke feit zal maar liefst drie maanden lang worden gevierd.